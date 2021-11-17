Şişli Belediyesi Şişli95 projesini başlatıyor

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (BÜPAM) içinde yer alan ve adını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 cm’den ilham alan Bebek95 Erken Çocukluk Birimi’nin iş birliği ile “ŞİŞLİ95” projesini başlatıyor.

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (BÜPAM) içinde yer alan ve adını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 cm’den ilham alan Bebek95 Erken Çocukluk Birimi’nin iş birliği ile “ŞİŞLİ95” projesini başlatıyor.

Proje, 0-3 yaş Aile Rehberliği Programı ile hamilelik sürecinde başlayan ve bebeğin 3 yaşına kadar olan sürecinde ev ziyaretleriyle anne-bebek ilişkisini ve ruh sağlığını destekleyen ve sağlıklı beslenme bilgileri sunan bir program.

Proje tanıtım toplantısı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde, BÜPAM yetkililerinin de katılımıyla 22 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek.