ŞİŞLİ BELEDİYESİ TERCİH DÖNEMİNDE LİSE ADAYLARININ YANINDA
Şişli Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) başarılı olan adaylar için 4-8 Temmuz tarihleri arasında ‘LGS Tercih Günleri’ düzenledi. Rehber öğretmenler, adaylara tercihlerinde yardımcı olacak.
Şişli Belediyesi, tercih döneminde de lise adaylarının yanında olmayı sürdürüyor. Belediye, bu amaçla LGS’de başarılı olan adaylar için 4-8 Temmuz tarihleri arasında ‘LGS Tercih Günleri’ düzenleyecek.
Şişli Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı ve Şişli Camii Meydanı’nda oluşturulacak stantlarda görevli rehber öğretmenler; 11.00-17.00 saatleri arasında, adaylara tercihlerinde yardımcı olacak.
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