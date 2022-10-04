Şişli Belediyesi'nden sokak hayvanlarına özel rehabilitasyon merkezi

Şişli Belediyesi, hayvan hastanesi niteliğinde hizmet sunacak olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete açtı. Merkezde, kısırlaştırma ameliyatlarından kırık ameliyatlarına kadar uzmanlık gerektiren birçok vakaya müdahale edilecek.

Şişli Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir hizmete daha imza attı. Sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplamda 900 metrekare kullanım alanına sahip olan rehabilitasyon merkezinde 130 yatar kapasitesi, 300 yatar hasta kapasitesine çıkarıldı. Tesiste kedi köpek ünitelerinin birbirinden bağımsız olmasının yanı sıra, kendi aralarında da; yoğun bakım, kısırlaştırma, sahiplendirme, enfeksiyon hastalıkları ve enfeksiyon taşımayan hastalıklar olarak farklı ünitelere ayrıldı. Böylece enfeksiyon taşıyan hastaların, enfeksiyon taşımayan hastalarla temasını engelleme imkânı yaratıldı.

Can dostların refahı ön planda tutuldu

Rehabilitasyon merkezinin teknik olanakları güçlendirilen ameliyathanesinde ise veteriner hekimler aynı anda 4 ameliyat yapma imkanına sahip olacaklar. Böylelikle daha önce günlük gerçekleştirilen 20 ameliyat kapasitesi, günlük 100 ameliyata çıkarılmış oldu.

13’ü veteriner hekim olmak üzere toplam 50 personelle hizmet verecek olan merkezde, hayvanların konfor ve refahı ön planda tutuldu. Havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri özel olarak tasarlandı.

Yeni tesisteki önemli yeniliklerden biri de ayrı bir birim olarak tasarlanan sahiplendirme ünitesi. Haftanın yedi günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Şişlili vatandaşların ziyaretine açık olacak sahiplendirme ünitesinde, hayvanseverler yuva arayan can dostlarla tanışıp, onları sahiplenme olanağına kavuşacaklar.

“Şişli her canlının mutlu yaşayacağı bir ilçe olacak”

Şişli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sözlerine rehabilitasyon merkezinin yapım sürecinde desteklerine esirgemeyen

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na teşekkür ederek başladı. Keskin, sözlerine şöyle devam etti: “Biz Şişli’yi her canlının mutluluk içinde yaşayacağı bir ilçe yapma sözünü vermiştik. Bu sözümüzü tutmak için de büyük bir gayretle çalışıyoruz. Can dostlarımız da yaşamımızın ve Şişlimizin bir parçası. Onları korumayı, sağlıkları için çalışmayı ve en önemlisi yaşam haklarına saygı göstermeyi de asli görevimiz addediyoruz. Açılışını yaptığımız rehabilitasyon merkezimiz ciddi bir hazırlık sürecinden sonra hayata geçti. Hayvan hastanesi niteliğinde hizmet sunacak olan merkezimizde; kısırlaştırma ameliyatlarından, kırık ameliyatlarına ve uzmanlık gerektiren birçok vakaya müdahale etmiş olacağız. Merkezimizde; ultrason cihazı, biyokimya, hemogram, yoğun bakım cihazları, gaz anestezisi cihazı, hasta başı monitörü gibi tıbbı ve teknik cihazlarımız sayesinde hekimlerimizin teşhis ve tedavi olanaklarını arttırmış olacağız.”