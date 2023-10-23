Şişli'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları özel bir panelle başlıyor

Şişli Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında farklı alanlarda pek çok etkinlik ve organizasyonu hayata geçiriyor. Kutlamalar 24 Ekim Salı günü gazeteci yazar ve bir dönem CHP Genel Başkanlığı yapan Altan Öymen, gazeteci yazar Özlem Özdemir ve Bilgi Üniversitesi Genel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfiye Hilal Akgül’ün katılacağı panelle başlayacak.

Şişli Belediyesi Cumhuriyet’in ilanın 100. yılını farklı alanlara yayılmış bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

Kutlamaların ilki, 24 Ekim Salı günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek olan “100 Yıllık Cumhuriyet” paneli.

18.00’da başlayacak olan panel; gazeteci yazar ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir dönem genel başkanlığını da yapan Altan Öymen, gazeteci yazar Özem Özdemir ve Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfiye Hilal Akgül’ün katılımı ile gerçekleştirilecek.

Panel öncesinde Altan Öymen “Kuşaklar Arası” ve Özlem Özdemir ise “Kadınlar Cumhuriyeti” isimli kitaplarını imzalayacaklar. Şişli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. Yıl onuruna, her iki yazarın imzalı 100’er kitabını da paneli izlemeye gelen misafirlere hediye edecek.