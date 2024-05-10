Tayfun Canlı Altıeylül Belediyesi Koordinatör Başkan Yardımcısı oldu

Körfezin merkezi Edremit Belediyesi’nin başarılı Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Balıkesir’in en büyük ilçesi Altıeylül Belediyesine Koordinatör Başkan Yardımcısı oldu.

Edremit’in tanıtımında ve devlet – siyaset - iktidar üçgeninde etkili diyaloglar kurarak ilçeye önemli katkılar sunan Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, sürpriz bir tercihle Altıeylül Belediyesi Başkanı Hakan Şehirli’nin Yardımcısı oldu.

EDREMİT’LE GÖNÜL BAĞIM KOPMAYACAK!

Tayfun Canlı yaptığı açıklamada; ‘’Bir yanım Edremit’te kaldı. Edremit gibi büyük bir şehirde çok önemli deneyimler kazandım.’ diyerek, şöyle devam etti:

‘’Şimdi memleketim Balıkesir’de yeni bir sayfa açıyorum. Edremit’ten sonra en büyük ilçemiz Altıeylül’de hizmet etme imkanı bulmuş olacağım. Bizler yerel yöneticiler olarak bilgi ve tecrübemize nerede ihtiyaç varsa orada olmak durumundayız.

Kuva-yi Milliyenin temellerinin atıldığı Cumhuriyet kentimiz Edremit’te güzel hatıralar ve sağlam dostluklar biriktirdim. Bir yanım daima Edremit için çalışacak ve gönül bağımı asla koparmayacağım ”

BAŞKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ !

Tayfun Canlı, birlikte çalıştığı Başkanlara da tek tek teşekkür etti!

“Edremit’te birlikte çalıştığım Belediye Başkanlarım Kamil Saka’ya, Selman Hasan Arslan’a ve Edremit’te yeni dönemde kendisiyle birlikte çalışmam için ısrarcı olarak şahsımı onurlandıran Edremit Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş’a teşekkür ederim.

Yeni dönemde Altıeylül’de birlikte çalışacağımız, uzun yıllardır tanıdığım ve birlikte mücadele vermekten onur duyduğum değerli dostum ve ağabeyim Belediye Başkanım Hakan Şehirli ile mesai arkadaşlığı da beni mutlu edecek.

Hakan Başkanımı kıramazdım. Balıkesir’in tamamına hizmete ve desteğe geldim.”

TAYFUN CANLI KİMDİR ?

Tayfun Canlı, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketi Balıkesir’de tamamladı. Lise öğrenimini Balıkesir 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi-Bilişim Teknolojileri Bölümünde üstün başarı ile bitirdi.

Lisans eğitimini Plovdiv’de bulunan University Technology (UFT), Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, ikinci lisans eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

IAE Paris Sorbonne Business School işbirliğiyle; Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi, Üst Yönetim için Strateji & Liderlik gibi alanlarda çeşitli konferans ve seminerlere katılarak eğitim aldı.

Daha öğrencilik dönemlerinde başlayan girişimcilik ruhuyla başta; Dünya İş Konseyi, Tarihi Kırkpınar, Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar, Yeni Nesil İnternet Medyası ve Dijital Dönüşüm olmak üzere, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Genel Koordinatör görevlerini başarıyla üstlendi.

Avrupa Konseyi Genel Kurulunda 35 Ülkenin oy birliği ile Türkiye’nin ilk tescilli kültür rotası unvanını alan ‘Aeneas Kültür Rotası’ Komitesinde yer aldı.

İki dönem Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri görevinde bulunarak, Balıkesir Kent Konseyi ve Edremit Kent Konseyi’nin “Kent bilinci, kent kültürü, kent kimliği, sürdürülebilir kalkınma, katılımcı demokrasi, göç-çevre-iklim değişikliği, afet yönetimi, çevreci kentler ve yeni nesil şehirler” alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerde yer aldı.

Spor, sanat ve seyahat alanlarıyla ilgili olan Tayfun Canlı, bir dönem genç takımlarda ‘Bölge Futbol Milli Takım’ karmalarına seçilme başarısı gösterdi.

Balıkesirspor başta olmak üzere şehrin çeşitli kulüplerinde lisanslı futbol oynayan Tayfun Canlı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘Herkes için Futbol’ programları kapsamında ‘Futbol Hakemi’ eğitimini de başarıyla tamamladı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinin yanı sıra Koordinatör Başkan Yardımcısı olarak görev alan Tayfun Canlı, bu görevlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla işbirliğinde aktif bir rol üstlenerek, bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında önemli bir rol oynadı.

Tayfun Canlı, 2024 Yerel Seçimler sonrasında Altıeylül Belediyesi Koordinatör Başkan Yardımcısı görevine getirildi.