TÜRKAK'tan Ankara Su Kalite Merkezi'ne tam not

Türkiye’deki tüm laboratuvarların uluslararası standartlar çerçevesinde çalışıp çalışmadığını teyit eden Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Su Kalite Merkezi laboratuvarlarının rutin denetimini gerçekleştirdi. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Şengül, denetimin başarıyla sonuçlandığını belirterek, “Ankara halkına temiz, kaliteli ve sağlıklı su temin ediyoruz. Vatandaşlarımız, Başkentte musluktan akan şebeke suyunu güvenle tüketebilir” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bedük’ün başkanlığındaki 4 kişilik ekip, TÜRKAK adına ASKİ Su Kalite Merkezi laboratuvarlarını 2 gün süresince denetledi. 24-25 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen akreditasyon denetimi, Başkentin arıtılan içme ve kullanma suyunu analiz eden laboratuvarların ulusal ve uluslararası standartlara göre kalite yeterliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Denetime ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Bedük, “TÜRKAK, akreditasyon belgesi verdiği laboratuvarların başarısını ölçmek için zaman zaman denetim yapar. Alanında uzman kişiler olarak görev alan bizler de laboratuvar analiz sonuçlarının başarısını değerlendiririz. Denetimin son gününde çalışmalarımıza kalite yönetim sistemi ile devam ediyoruz” dedi.

“VATANDAŞLAR GÜVENLE TÜKETEBİLİR”

Denetimi değerlendiren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Şengül de, şunları kaydetti:

“ASKİ Su Kalite Merkezi, 5 bin 700 metrekare alan üzerinde, bin 800 metrekare kullanım alanına sahip bir alan. Ankara’ya içme ve kullanma suyu temin eden barajlardan gelen suyun analizlerini bu laboratuvarlarda yapıyoruz. Bakteri testlerinin yanı sıra sanayi sektörünün atık suları da ASKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ndeki parametrelere göre analiz ediliyor. TÜRKAK, son denetimle laboratuvarlarımızın TS EN ISO/IEC 17025 uluslararası standardın gereklerini yerine getirip getirmediğini bir kez daha denetlemiş oldu. Yani analiz sonuçlarının güvenilirliği kontrol edilmiş oldu. TS EN ISO/IEC 17025 standardı genel olarak Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi ve laboratuvar teknik şartlarını kapsayan uluslararası bir standart. Böylece ASKİ laboratuvarlarının, tüm söz konusu spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğu bir kere daha ortaya kondu. Buradan hareketle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin, Ankara halkına temiz, kaliteli ve sağlıklı su temin ettiğinin altını çizelim. Vatandaşlarımız, Başkentte musluktan akan şebeke suyunu güvenle tüketebilir.”

ANALİZ PARAMETRE SAYISI 90’DAN 190’A ÇIKTI

ASKİ laboratuvarlarının diğer kurum kuruluşlar ve özel sektöre de hizmet verdiğini hatırlatan Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı Ümit Güven Ulusoy ise “Alınan yeni, teknolojik analiz cihazlar sayesinde laboratuvarlarımızın altyapısını güçlendirdik. Bunun sonucunda mevcut olan organik ve inorganik 90 akredite parametre sayısı 190’a çıktı” diye konuştu.

HEDEF 500 PARAMETRE SAYISI

Ankaralılara içme suyu ve atık su hizmeti veren ASKİ, altyapı çalışmalarını her geçen gün modern teknoloji ile buluşturuyor. Bu yıl ASKİ laboratuvarlarında özellikle organik kirleticiler üzerine AR-GE çalışmaları başlatıldı. Gelecek yıl planlanan çalışmalarla birlikte alınacak yeni enstrümantal analiz cihazları ile içme suyu, atık su, toprak ve çamur matrislerine ait analizlerin akredite parametre sayısının 500’e çıkarılması hedefleniyor.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEN LABORATUVAR PERSONELİNE EĞİTİM

Bu arada ASKİ, sürekli kendini yenileyen bir anlayışla laboratuvar personeli için çeşitli eğitimler düzenliyor. Laboratuvar çalışanlarına son olarak Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Salih, “Uygulamalı ve Teorik Enstrümantal Analiz Eğitimi” verdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personel, sertifikasını, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Şengül’ün elinden aldı.