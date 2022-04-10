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Usta Oyuncu Şener Şen Beşiktaş’ta İkinci Kez Seyirciyle Buluştu

Usta Oyuncu Şener Şen Beşiktaş’ta İkinci Kez Seyirciyle Buluştu

Usta oyuncu Şener Şen’in başrolünü oynadığı 'Zengin Mutfağı' tiyatro oyunu Mustafa Kemal Merkezi’nde yoğun istek üzerine bir kez daha tiyatroseverlerle buluştu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da oyunu komşularıyla birlikte izledi.

Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği I. Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali kapsamında ilk gösterimini 31 Mart günü yapan 'Zengin Mutfağı' yapımı, Beşiktaş Belediyesi'ne gelen yoğun istek üzerine dün akşam bir kez daha sahnelendi. Beşiktaş  Mustafa Kemal Merkezi’nde perde diyen oyun, coşkulu bir kalabalık tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Oyunun finalinde usta oyuncu Şener Şen’in performansı ise  dakikalarca ayakta alkışlandı.

 Oyunu komşularıyla birlikte izleyen Başkan Akpolat sahneye çıkarak yaptığı konuşmasında;

 "Bugün bizim için çok özel bir gün. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan Şener Şen'le bu salonda aynı havayı teneffüs etmek bizim için çok büyük bir şans. Sanatın ve sanatçının baskılandığı bir dönemdeyiz. İfade etmenin en önemli alanlarından biri olan tiyatroyu ve tiyatrocuları Beşiktaş'ta görünür kılmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu nedenle I. Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali'ni düzenledik. Festivalimiz 31 Mart günü sona ermişti ama büyük usta Şener Şen'e olan yoğun talep 'Zengin Mutfağı' adlı oyunun bir kez daha sahnelenmesine vesile oldu. Şener Şen'e ve tüm diğer oyuncu arkadaşlara Beşiktaşlılar adına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 Vasıf Öngören'in kaleme aldığı, Şener Şen'in  başrolünü oynadığı ve Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönetmenliğini yaptığı 'Zengin Mutfağı' adlı oyun Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor.

Etiketler Beşiktaş Belediyesi
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