  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Yangından kurtarıldılar, Bodrum Belediyesi'nde tedavi ediliyorlar

Yangından kurtarıldılar, Bodrum Belediyesi'nde tedavi ediliyorlar

Yangından kurtarıldılar, Bodrum Belediyesi'nde tedavi ediliyorlar
Güncelleme:

Bodrum’da çıkan yangın sonrası yanarak yaralanan kaplumbağalar tedavi ediliyor.

Müskebi Mahallesi Ali Kelle Ormanında makilik ve otluk alan yangını sırasında, alevlerin söndürülmesi için ekiplere destek veren tatilciler tarafından bulunan kaplumbağalar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Veteriner hekimlerce tedavi altına alınan kaplumbağaların ayak ve kabuklarında oluşan yanıklara ilk müdahalenin ardından kaplumbağalar tedavi altına alındı. Ayaklarında birinci derece yanık olan kaplumbağanın durumunun kritik olduğu belirtilirken kaplumbağalar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selçuk Geçer'den Dolar kuru için kritik uyarı
Benzin, motorin ve LPG... Yine zam, yine zam!
Türkiye'nin en çok sevdiği SUV ve StationWagon yenilendi
5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş
''Vahşet'' demek bile az! Hepsini eze eze öldürdü
İstanbul trafiğinde eli sopalı maganda kamerada
Depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası
Dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın Süleyman Soylu planı bu mu ?
Bu sefer durum ciddi! İstanbul'un barajlarında kırmızı alarm