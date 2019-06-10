Yaşar: ''Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz''

4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan Yaşar’a CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

Kardeşçe yaşayacağımız nice bayramlar diliyorum

Yaptığı konuşmada gelecek için güzel temennilerde bulunan Başkan Yaşar, “İnsanların mutlu olduğu, geleceğe umutla bakabildiği, yüzlerinin güldüğü, kin ve nefretin toplumun üzerinden atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerine bağlı olarak hep birlikte güzel bir Türkiye’de kardeşçe yaşayacağımız nice bayramlar diliyorum. Sizlerle 10 senedir birlikte çalışıyoruz, birlikte başarılı işlere imza attık. Bu başarımızın devam edeceğinden hiç şüphem yok. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Halkla bütünleşmeyen belediyelerin başarılı olma şansı yoktur

Türkiye ekonomisinin sıkıntısını belediye olarak hissettiklerinin de altını çizen Yaşar “Vatandaş, devlet, şirketler sıkıntılı ve maalesef belediyeler de aynı şekilde sıkıntılı. Belediye gelirlerimiz ciddi şekilde düştü. Devletten gelen paylarımız azaldı. Buna rağmen çalışanlarımıza maaşını bir gün geciktirmeden ödedik. Yenimahalle Belediyesi olarak çok sıkı bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Bina yapımı dışında hiçbir işimizi firmalara yaptırmadık. İlçemizde ne iş yapılıyorsa kendi çalışanımız yapıyor. Vatandaşlarımız işlerimizden memnunsa bu sizin yaptığınız güzel işlerin karşılığıdır. Sizden tek isteğim daha çok çalışmanız. Belediyemize öfkeyle giren vatandaşımızı güler yüzle çıkarabiliyorsak o zaman başarılıyız demektir. Halkla bütünleşmeyen belediyelerin başarılı olma şansı yoktur” diye konuştu.