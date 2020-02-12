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  4. 12 Şubat 2020 17:08

Yavaş'ı karalama kampanyasının figüranı Necmettin Kesgin'e yakalama kararı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı karalama kampanyasının figüranı haline gelen Necmettin Kesgin hakkında yakalama kararı.

Yavaş'ı karalama kampanyasının figüranı Necmettin Kesgin'e yakalama kararı
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Seçim dönemi boyunca Mansur Yavaş'a karalama kampanyasının baş aktörü olan, bir kısım medya tarafından "saygın iş adamı" denilerek manşetler atılan, Mansur Yavaş'a siyasi ve ahlaki sınırları aşıp her türlü iftira atılması için haftalarca gündemde tutulan Necmettin Kesgin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Necmettin Kesgin, daha önce Mansur Yavaş'ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince tescillenmişti.

Seçim öncesinde Mansur Yavaş’a karşı karalama kampanyasının aktörü olarak bilinen Necmettin Kesgin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

Kesgin, geçtiğimiz ay ise "çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmaktan" 3 yıl ceza almıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Necmettin Kesgin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kesgin’in derhal yakalanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

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