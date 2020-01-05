Yenimahalle Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde çalışan memurların aylık gelirlerine ciddi bir katkı sağlayacak olan toplu iş sözleşmesini Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) ile imzaladı.

“Önceliğimiz alın terinin hakkını verebilmektir”

İmzalanan sözleşme ile Yenimahalle Belediyesi’nde çalışan memurların bütçelerine bürüt 1050 TL, net 900 TL ek ücret yansıyacak.

İmza töreninde çalışanlarının hakkını her zaman koruduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Belediyemizde çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin sendikal haklardan yararlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Önceliğimiz dökülen alın terinin hakkını verebilmektir” dedi.

“Çalışanlarımızın maaşlarını bir gün bile geciktirmedik”

Belediyenin günü geçmiş bir borcu olmadığını ve belediye çalışanlarının maaşlarının bir gün bile geciktirmediklerini de vurgulayan Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışanlarımızın maaşlarını bir gün bile geciktirmedik. Yenimahalle Belediyesi’nin hiçbir memuruna, işçisine bir kuruş borcu yoktur. Yenimahalle’de yaşayanların huzur ve mutluluğunu hedefliyorsak önce halkta hizmet eden çalışanlarımızı mutlu etmeliyiz. Emeklerinin karşılığını vermeli ve insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamak zorundayız. Yenimahalle Belediyesi olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.