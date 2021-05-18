Zeydan Karalar: ''Bağımsızlık ve Cumhuriyet sonsuza kadar korunacak''

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Zeydan Karalar, mesajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yıllarca süren savaşların ardından işgal edilen ve esir tutulmak istenen bir ülkedeki bütün olanaksızlıklara ve tükenmişliğe karşın, 19 Mayıs 1919’da inanılmaz bir istek ve kararlılıkla yola çıkmış, bağımsızlığa, zafere ve Cumhuriyete giden yolu aydınlatan ilk meşaleyi yakmıştır.

19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, sonrasında Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemeye başlamış ve vatanı işgalden kurtarmak için yaptığı planları uygulamaya geçirmiştir.

İşgal edilen ülkede Milli Mücadele’nin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919’un Türk Gençliğine armağan edilmesi de, Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençlere olan güvenini ortaya koyması açısından büyük önem taşımaktadır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin, nesillere yol göstermesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasına dayanak olması açısından derin anlamı vardır.

Mustafa Kemal Atatürk; “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” hitabıyla başlayan Gençliğe Hitabede Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini ve gençliğin temel görevinin bağımsızlığı ve Cumhuriyeti korumak olduğunu çok net biçimde ifade etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”