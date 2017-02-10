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15 YAŞINDAKİ KIZ İNTİHAR ETTİ

15 yaşındaki kız intihar etti

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, tabancayla intihar etti.

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Diyabakır'ın Hani İlçesi'ne bağlı Gürbüz Mahallesi'nde 15 yaşındaki kız, babasına ait tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etti.

Hani İlçesi Gürbüz Mahallesi'nde Rojda Çiçek, dün saat 17.30'da belirlenemeyen bir nedenle babasına ait 7.65 mm. çapındaki tabancayla evde kimsenin olmadığı bir sırada başına bir el ateş ederek, yaşamına son verdi. Silah sesi üzerine eve gelip odaya giren yakınları, genç kızı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rojda Çiçek'in öldüğünü belirledi. Rojda Çiçek'in cesedi, burada yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere önce Hani Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hani Cumhuriyet Savcılığı, yapılan ön incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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