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20 YAŞINDAKİ GENCİN ACI SONU

20 yaşındaki gencin acı sonu

Tekirdağ'da 20 yaşındaki Canberk Yarımkaş uyuşturucudan öldü.

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Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yerde hareketsiz yatarken bulunan 20 yaşındaki Canberk Yarımkaş, kaldırıldığı hastanede öldü. Yarımkaş'ın ilk tesbitlere göre uyuşturucudan öldüğü belirtildi.

Çorlu'nun Muhittin Mahallesi Aydınevler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Canberk Yarımkaş arkadaşı ile birlikte uyuşturucu aldıktan sonra tartıştı. Arkadaşı Yarımkaş'ı cadde üzerinde araçtan indirerek olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra devriye gezen polis ekipleri Yarımkaş'ı hareketsiz yerde yatar buldu. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yarımkaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemede Yarışkaş'ın uyuşturucu aldığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA
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