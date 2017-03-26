3 milyon mülteci Türkiye yolunda !

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran'dan Avrupa'ya geçmek için yasa dışı geçişlerin olduğunu açıkladı. Son dönemde 3 bin kaçak geçişin tespit edildiğini söyleyen Kaynak, "3 milyon yeni mülteci gelebilir" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan kaynak konuyla ilgili şunları söyledi:

"İran'dan aldığımız bilgilere göre yaklaşık 3 milyon mülteci var. İzinsiz mülteci var. Ve bunlar Türkiye'ye doğru hareketlenme içinde. Daha çok Afgan maalesef yine. İran'ın daha doğusundan.

"İRAN YARDIMCI OLUYOR DİYE ENDİŞEMİZ DE VAR"

Şöyle bir endişemiz de var. Sanki Türkiye'ye doğru göçlerine İran devleti yardımcı oluyor demeyelim de göz yumuyor gibi. Sadece 2016 yılında Iğdır ve Ağrı illerimizden izinsiz geçiş yapmak isteyen tam 30 bin mülteciye işlem yaptık. Ve bu devam ediyor."