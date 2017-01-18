32 MİLYON İNSANI BEKLEYEN TEHLİKE !

32 milyon insanı bekleyen tehlike !

ABD'nin yeni başkanı Trump, "Obamacare" adlı sağlık reformunu iptal ederse 32 milyon kişi sigortasız kalabilir.

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"Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun Trump`ın görevi devralmasıyla beraber ilk günden iptali 32 milyon kişinin kabusu olabilir.

ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun  iptalinin, ülkede ilk yıl 18 milyon insanın sigortasız kalmasına neden olacağı bildirildi.

Herhangi bir partiye bağlı olmayan ABD Kongresi Bütçe Ofisinin (CBO) raporuna göre, Obamacare'in yürürlükten kaldırılması durumunda, reformun iptalini takip eden ilk yeni yıl içinde yaklaşık 18 milyon insanın sigortasız kalmasına neden olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, ayrıca Obamacare'in iptal edilmesi ve yerine yeni bir sağlık reformu getirilmemesi durumunda 2026 yılına kadar ülkede yaklaşık 32 milyon  insanın sigortasız kalacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Obamacare'in yürürlükten kaldırılmasını takip eden yeni yıl içerisinde  aylık bireysel sigorta primlerinin yüzde 20 ila 25 arasında artacağına dikkat  çekilen raporda, bir sonraki yıl bu oranın yüzde 50'ye, 2026'da da şu ankinin iki  katına çıkmasının öngörüldüğü ifade edildi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada,  Beyaz Saray koltuğuna oturduktan sonra Obamacare'in en kısa sürede iptal  edileceğini ve bunun yerine "çok daha ucuz ve daha iyi" bir sağlık sistemi  getirileceğini belirtmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen cuma, Obamacare’in iptali için daha  önce Senato’dan geçen “bütçe uzlaştırma” düzenlemesini 198’e karşı 227 oyla kabul  etmişti. 20 Ocak'ta göreve başlayacak Trump’ın başkanlığının ilk gününde  imzalaması beklenen düzenlemenin, Obamacare’i savunmak için ellerinden geleni  yapacaklarına söz veren Demokratların işini zorlaştıracağı tahmin ediliyor.

 

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