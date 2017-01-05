36 AY ÖDEYENE, 10 AY, 24 AY ÖDEYENE 6 AY ÖDEME...

36 ay ödeyene, 10 ay, 24 ay ödeyene 6 ay ödeme...

Esnafa işsizlik maaşının detayları belli oldu.

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Başbakan Binali Yıldırım kamuoyunda Ahilik Fonu olarak bilinen esnafa işsizlik maaşı tasarısının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre fona her ay esnaf 35 TL, devlet ise 18 TL yatıracak. 24 ay prim ödeyen esnaf 6 ay işsizlik maaşı alacak.

36 ay prim ödeyen esnaf ise 10 ay işsizlik maaşı almayı hak edecek. Dükkanını kapattıktan sonra esnafa ödenecek işsizlik maaşları 711 TL ile 1.422 TL arasında olacak.

Ahilik ve Esnaf Fonu’nun TMBB Genel Kurulu’na geleceğini belirten Yıldırım, “Bu fon nasıl oluşuyor? Bu fon, devletle milletle birlikte elini taşın altına koymasıyla oluşuyor. Sorumluluğu birlikte üstleniyoruz. Yani diyoruz ki, siz iki koyun bir de bizden. Böylece bu paralar biriksin, günü geldiğinde imdada yetişsin. Talep esnaf temsilcilerinden geldi.Biz de bunun doğru bir talep olduğunu gördük, değerlendirdik. Bir buçuk ay gibi bir sürede olgunlaştırdık. Gerekli bakanlarımıza görev verdik, çalıştılar, önümüze getirdiler. Bu düzenlemeyi de çok kısa bir zaman içerisinde, anayasa görüşmelerinin hemen arkasından Meclise getireceğiz, zaten Meclise gönderdik de Genel Kurula getireceğiz ve çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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