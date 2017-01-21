48 ilde ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 48 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY'nin kriptolu programı Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

Arama kararı bulunan 180 kişiden 123'ü astsubay ve albay rütbelerinde olan deniz kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA DA 235 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da Bylock kullandığı tespit edilen 187'si emniyet personeli 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.