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7 ESKİ POLİS DAHA FETÖ'DEN TUTUKLANDI

7 eski polis daha FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 17 eski polisten 7'si tutuklandı.

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Yozgat merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski polisten 7'si tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 17  polisin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri 4. sınıf emniyet müdürü 7 eski  polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.
 
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin  koordinesinde yürütülen operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten  ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı  belirlenen eski 4. sınıf 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 8  polis memuru, Yozgat merkezli Ankara, Çorum, Giresun, Hatay, İzmir,  Kahramanmaraş, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

AA
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