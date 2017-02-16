  • Reina katliamcısının imam nikahlı eşi hamile çıktı
  • Kadın terörist bombayı böyle patlattı
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi
  • Çanakkale'de bir deprem daha
  • Hastanede skandal ! Refakatçi kıza tecavüz iddiası

ABD ASKERLERİ SURİYE'DE SAHAYA İNİYOR

ABD askerleri Suriye'de sahaya iniyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'de ilk kez kara operasyonu için teklifte bulunacağı iddia edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Suriye’nin kuzeyine ilk kez konvansiyonel kara gücü gönderme teklifinde bulunmayı değerlendirdiği iddia edildi.

CNN televizyonunun haberinde, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisinin "Bir süreliğine konvansiyonel kara birlikleri Suriye’ye gidebilir” dediği belirtildi.

Yetkilinin, konunun ABD Başkanı Donald Trump’ın takdirine kaldığını ifade ettiği kaydedildi.

Trump, geçen ay bir Başkanlık Genelgesi ile Savunma Bakanı Jim Mattis’ten 30 gün içerisinde DEAŞ ile mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırlamasını istemişti. Söz konusu bilgilerin Pentagon’un Trump’a sunmak üzere hazırladığı planın bir parçası olduğu iddia ediliyor.

İddialarla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan bir Pentagon yetkilisi, hali hazırda böyle bir planın ve teklifin söz konusu olmadığını söyledi.

BİR İLK OLACAK
Trump tarafından onaylanırsa ABD’nin Irak savaşından beri ilk kez bu ülkenin sınırdaşına operasyon yapmak üzere konvansiyonel kara gücü göndereceği belirtiliyor.

CNN’in iddiasına göre konu halihazırda resmi bir boyut kazanmış değil ve kara gücünün Suriye’deki misyonunun ne olacağı konusunda henüz bir detay bulunmuyor ancak gerçekleşirse bazı kuvvetlerin Kuveyt’ten Suriye’ye gireceği ifade ediliyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon son aylarda DEAŞ’ın başkent ilan ettiği Rakka şehrini kuşatmakla meşgulken birçok uzman PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve onunla hareket eden Arap milis gruplarının Rakka’yı almalarının neredeyse mümkün olmadığını ifade ediyor.

ABD’nin bir süredir Türkiye ile Rakka operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin rolünü konuştuğu biliniyor. Pentagon, görüşmelerin olumlu bir seyir izlediğini söylese de henüz kesin bir karara varılmış değil.

"ANKARA'YA GÜVENCE VERİLECEK" İDDİASI
CNN’e göre ABD kara birliklerinin PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’nin menfaatlerine zarar vermeyeceği konusunda Ankara’ya teminat verilmesi de söz konusu.

İddia somut bir plana dönüştüğü ve Trump tarafından da onaylandığı takdirde ABD askerlerinin Rakka’nın kurtarılmasında rol oynayabileceği belirtiliyor.

CNN’in diğer bir iddiası da Irak’a asker göndermeyle ilgili değişikliğe gidilebileceği yönünde.

Irak’ta önceki Başkan Barack Obama tarafından Irak ordusuna eğit-donat programı kapsamında destek vermek üzere 5 bin 262 ABD askeri gönderilmişti. Trump yönetiminin daimi asker konuşlandırma koşulunu değiştirip onun yerine daha kısa sürelerde ihtiyaç olan alanlara fazla sayıda asker gönderebileceği iddia ediliyor.

AA
682
-
Ümit Özdağ’dan referandum iddiası: ''Kanıtlarım var''Ümit Özdağ’dan referandum iddiası: ''Kanıtlarım var''
Kasım ayı işsizlik oranları belli olduKasım ayı işsizlik oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
F-16 pilotundan akılalmaz oyunF-16 pilotundan akılalmaz oyun
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
Bahçeli'nin sert çıkışına Akşener'den yanıtBahçeli'nin sert çıkışına Akşener'den yanıt
Hatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdüHatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdü
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS