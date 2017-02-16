ABD askerleri Suriye'de sahaya iniyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Suriye’nin kuzeyine ilk kez konvansiyonel kara gücü gönderme teklifinde bulunmayı değerlendirdiği iddia edildi.

CNN televizyonunun haberinde, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisinin "Bir süreliğine konvansiyonel kara birlikleri Suriye’ye gidebilir” dediği belirtildi.

Yetkilinin, konunun ABD Başkanı Donald Trump’ın takdirine kaldığını ifade ettiği kaydedildi.

Trump, geçen ay bir Başkanlık Genelgesi ile Savunma Bakanı Jim Mattis’ten 30 gün içerisinde DEAŞ ile mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırlamasını istemişti. Söz konusu bilgilerin Pentagon’un Trump’a sunmak üzere hazırladığı planın bir parçası olduğu iddia ediliyor.

İddialarla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan bir Pentagon yetkilisi, hali hazırda böyle bir planın ve teklifin söz konusu olmadığını söyledi.

BİR İLK OLACAK

Trump tarafından onaylanırsa ABD’nin Irak savaşından beri ilk kez bu ülkenin sınırdaşına operasyon yapmak üzere konvansiyonel kara gücü göndereceği belirtiliyor.

CNN’in iddiasına göre konu halihazırda resmi bir boyut kazanmış değil ve kara gücünün Suriye’deki misyonunun ne olacağı konusunda henüz bir detay bulunmuyor ancak gerçekleşirse bazı kuvvetlerin Kuveyt’ten Suriye’ye gireceği ifade ediliyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon son aylarda DEAŞ’ın başkent ilan ettiği Rakka şehrini kuşatmakla meşgulken birçok uzman PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve onunla hareket eden Arap milis gruplarının Rakka’yı almalarının neredeyse mümkün olmadığını ifade ediyor.

ABD’nin bir süredir Türkiye ile Rakka operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin rolünü konuştuğu biliniyor. Pentagon, görüşmelerin olumlu bir seyir izlediğini söylese de henüz kesin bir karara varılmış değil.

"ANKARA'YA GÜVENCE VERİLECEK" İDDİASI

CNN’e göre ABD kara birliklerinin PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’nin menfaatlerine zarar vermeyeceği konusunda Ankara’ya teminat verilmesi de söz konusu.

İddia somut bir plana dönüştüğü ve Trump tarafından da onaylandığı takdirde ABD askerlerinin Rakka’nın kurtarılmasında rol oynayabileceği belirtiliyor.

CNN’in diğer bir iddiası da Irak’a asker göndermeyle ilgili değişikliğe gidilebileceği yönünde.

Irak’ta önceki Başkan Barack Obama tarafından Irak ordusuna eğit-donat programı kapsamında destek vermek üzere 5 bin 262 ABD askeri gönderilmişti. Trump yönetiminin daimi asker konuşlandırma koşulunu değiştirip onun yerine daha kısa sürelerde ihtiyaç olan alanlara fazla sayıda asker gönderebileceği iddia ediliyor.