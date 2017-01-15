ABD AVRUPA'YA ASKERİ YIĞINAĞA DEVAM EDİYOR

ABD Avrupa'ya askeri yığınağa devam ediyor

Norveç'te ABD deniz piyadeleri, orduyu eğitmek ve ortak askeri tatbikatlar yapmak üzere en az bir yıllığına ülkede konuşlanacak.

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Devlet televizyonu NRK'nın bildirdiğine göre, ülke silahlı kuvvetlerini eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere 330 ABD deniz piyadesi pazartesi gününden itibaren Norveç'e gelecek.

Bu arada askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuşlanacağı ifade edildi.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.

Rusya tepkili

Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.

AA
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