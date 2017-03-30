Adana'daki katliamın katil zanlısı konuştu

Adana'nın Kozan İlçesi'nde salı gecesi aynı aileden 5 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. susma hakkından vazgeçip ifade verdi, ancak suçlamayı kabul etmedi. İfadesindeki bilgilere dayanılarak, bir katliam zanlısı daha belirlendi.

Katlimın arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan jandarma, katliamla ilgili olabileceği gibi, ilgisiz de birçok iddiayı dikkate alıp, gerçek faile ulaşmaya çalışıyor. Soruşturma, 2 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

İlçe merkezine fazla uzak olmayan çiftlik evinde meydana gelen olayda, besicilik ve çiftçilik yapan 38 yaşındaki Mehmet Doğan, resmi nikahsız eşi Ayşe Ayrancı, ağabeyi 46 yaşındaki Hüseyin Doğan ve resmi nikahsız 43 yaşındaki eşi Fatma Yavuz ile oğulları 8 yaşındaki Hakkı Doğan av tüfeğiyle öldürüldü. Katliam sırasında evde olan Fatma Yavuz'un ilk eşinden olan oğlu 20 yaşındaki Görkem Temizkan son anda kaçmayı başardı. Temizkan, ifadesinde İbrahim A.'nın tüfekle eve doğru geldiğini gördüğünü söyledi. Güvenlik güçleri, İbrahim A.'yı alkollü vaziyette yakaladıktan sonra gözaltı süresini uzatarak ancak bugün ifadesini alabildi.

'ARACIMA BİNDİ, SİLAHLARI TARLAYA ATTI'

Jandarma tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan İbrahim A.suçlamayı kabul etmedi. Doğan ailesinin olay yerine yakın tarlasında çalıştığını anlatan İbrahim A.'nın yakınları ifadesinde şunları söylediğini belirtti: "Tarlada işim bittikten sonra aracımla eve gidiyordum. Yolda biri el kaldırınca arabaya aldım. Arabaya binince fark ettim ki elinde tabanca ve tüfek vardı. Daha sonra yolda giderken araçtan tabanca ve tüfeği attı. Bir süre sonra da araçtan indi. Daha sonra isminin Murat Tosun olduğunu öğrendim. Görkem Temizkan, benim aracımı görünce olayı benim yaptığımı düşünmüş olmalı. Zaten daha sonra Murat Tosun'un silahları attığı yeri güvenlik güçlerine gösterdim."

İbrahim A.'nın yaklaşık 15 yıl önce Kozan'da bir öğretmenin çocuğunu öldürmek suçundan bir süre cezaevinde yattıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtilirken babası Hikmet A.'nın ise izinsiz define aramaktan dolayı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

EVDE MUSKALAR BULUNDU

Olayın meydana geldiği evde inceleme yapan Jandarma ekipleri, çok sayıda muska buldu. Muskaların define arama sırasında cinlerden korunmak için olduğu iddia edilirken mahalle sakinleri Mehmet Doğan'ı 'tuhaf bir kişi' olarak tanımladı. 1 hafta kadar önce resmi nikahlı karısı Yasemin'i döverek babasının evine gönderdiğini söyleyen bazı mahalle sakinleri, "Mehmet Doğan, evini kantron yağıyla temizletiyordu. Eve abdestsiz kimseyi almazdı. Allah'la konuştuğunu söylerdi. Farklı hocalara götürdüler. Zaman zaman düzelse de bir süre sonra eski haline dönerdi" diye konuştular.