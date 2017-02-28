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ADİL ÖKSÜZ HAKKINDA YENİ GELİŞME !

Adil Öksüz hakkında yeni gelişme !

Adil Öksüz ile irtibat halinde olan bir binbaşı tespit edildi...

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Adil Öksüz'le halen irtibat halinde olan bir binbaşı tespit edildi. Bu binbaşının halen Genelkurmay'da görev yaptığı öne sürüldü. Adil Öksüz'in ise halen yurt içinde olduğunu düşünülüyor.

Darbe gecesi Akıncılar Üssü'nde darbeyi yönettiği belirtilen  ve gözaltına alınıp serbet bırakıldıktan sonra kayıplara karışan FETÖ'cü Adil Öksüz'le ilgili önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. 

ÖKSÜZ'LE İRTİBAT HALİNDE OLAN BİNBAŞI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre Adil Öksüz ile irtibatı halen devam eden ve onun hücresinde görev yapan bir kurmay binbaşı tespit edildi. Bu kişinin halen Genelkurmay Karargâhında görev yaptığı belirlendi. Binbaşı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor.

ÖKSÜZ HALEN YURT İÇİNDE

Adil Öksüz'in ise halen yurt içinde olduğunu düşünülüyor. Güvenlik birimleri 'Yurt dışında olsaydı, tıpkı diğerleri gibi kendisini gösterirdi' değerlendirmesinde bulunuyor.

Türkiye Gazetesi

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