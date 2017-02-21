Ahmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklaması

Mardin’de sürdürülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan ve daha sonra 24 Kasım’da tutuklanarak 3 Şubat’ta tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, HDP grubunda konuşma yaptı. Türk, “tek seçenek barış” dedi. Grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Türk, tutuklu bulunduğu dönemde eşi Nevin Türk’ü evinde ziyaret eden CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal ile bugün görüşeceğini söyledi. Ahmet Türk gazetecilerin sorusu üzerine, Baykal’a yapacağı iade-i ziyaretin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşmek istediğini belirtti. MHP lideri Bahçeli Ahmet Türk’ün tutuklanmasına yaptığı açıklama iye tepki göstermiş, Türk de bu tepki gözlerinden birkaç gün sonra serbest kaldıktan sonra MHP liderine teşekkür etmişti.