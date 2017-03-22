AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı

Başbakan Binali Yıldırım’ın, eski bakanlara verdiği kahvaltıda, AK Parti’nin son dönem politikalarıyla Anayasa paketi enine boyuna tartışıldı. Yıldırım, ‘Hayır’ çıkabileceği uyarısı yapan eski bakanlara, “Şu anda referandum güvenoylamasına dönüştü. ‘Evet’ çıkarsa hükümet güvenoyu almış, ‘Hayır’ çıkarsa almamış sayılacakmış gibi bir hava yayılıyor” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; eski bakanların büyük bölümü, önemli konularda uyarı ve itirazlarda bulundu. Eski bakanlar, Başbakan Yıldırım’a partinin tüm unsurlarını bir arada tutmak için gösterdiği çabaya teşekkür edince Başbakan da, “Siz bu ailenin bir bireyisiniz. Bugün biz bakanlık yapıyoruz, dün siz yaptınız. AK Partili bakanlar dendiğinde herkesin ismi geçecek. Aramızda bir fark olmayacak. Hepimizin ismi aynı yerde yazacak. Bu bir nöbet değişimi” dedi.

Cemil Çiçek, devlet sisteminin nasıl işlemesi gerektiğine dair Abdülhamit döneminden başlayıp Turgut Özal ve Adnan Menderes’e kadar örnekler vererek anlattı. Çiçek’in hukukun üstünlüğü ve Anayasal düzenle ilgili yaptığı değerlendirme en uzun konuşmalardan birini oluşturdu. Çiçek, sözlerini, “Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemenin hem zamanlamasını hem de içeriğini yanlış buluyorum. Üstelik MHP’nin bu işin içinde olması ve gerçek niyetleri konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor; peşlerine takılmamız yanlıştı. Önceliğimiz ülkenin gerçek sorunları olmalıydı. Bununla zaman kaybediyoruz” diyerek bitirdi. Toplantıda yapılan bazı değerlendirmeler özetle şöyle:

Sait Yazıcıoğlu: Ben iyi bir gözlemciyimdir, referandum sürecinde İstanbul’da birçok insanla temasım oldu. Bana göre İstanbul’da ‘Hayır’lar önde. Partimizde son dönemlerde, bir tepeden bakış, bir ayar verme hali var. Bu tavır halkı bizden uzaklaştırıyor. Bir yandan içerde çatışma yaratılıyor, diğer yandan Avrupa’da yeni bir cephe açılıyor. İlk bakışta faydalı görünse de uzun vadede hem partiye hem ülkeye ciddi zararlar verir. Diplomatik bir dille, ilişkiler yürütülmeli.

Binali Yıldırım: Bizim elimizdeki araştırmalar farklı şeyler söylüyor. İstanbul dahil ülkenin büyük bölümünde ‘Evet’ oyları önde. Ayrıca da ‘Evet’ oyları sürekli yükselişte.

Volkan Bozkır: Dünya küçüldü artık, sınırlar eskisi gibi değil. Burada olan, burada konuşulan her şey dünyanın öbür ucundaki insanı ilgilendiriyor. O yüzden özellikle diğer ülkelerle kurulan ilişkilerde akılcı, mantıklı ve ileriyi gören bir anlayış benimsemeliyiz. Gelecek yıllarda yaşanacakları düşünerek adım atmalıyız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 3 milyonu Almanya ve Hollanda’da. Bunların geleceği açısından da bu çok önemli. Biz Avrupalıyız zaten. O yüzden Avrupalı gibi davranmamız gerekir.

Ali Coşkun: Ben bir işadamıyım ve bu çevreyle ilişkilerim çok yakın. Son dönemlerde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Millette bir güven sorunu yaşanıyor. Alınan tüm tedbirlere karşı bekleme duygusu hâkim. İşadamlarının tedirgin bekleyişi var. Bunu ortadan kaldıracak politikalar izlenmesi gerekir.

DAHA İYİ METİN HAZIRLANABİLİRDİ

Bizler partiye büyük emekler verdik. Tüm yasa ve anayasa çalışmalarımızı daha fazla demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve evrensel değerlerden yola çıkarak yaptık. Geçmişte, ortaya koyduğumuz anayasa metinleri, büyük tartışmalarla sonuca vardı, komisyonlar kuruldu, günlerce müzakere edildi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak ortaya konulan metnin içeriğinde ciddi sakıncalar var, yanlışlar var. Daha iyi bir metin hazırlanabilir ve halkın önüne getirilebilirdi. Başkanlık sistemini bizden daha iyi bilen parti yok.