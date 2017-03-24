AK Partili ismin acı günü

AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ve İşadamı Celal Ulupınar'ın babası İşadamı Cemil Ulupınar kalp krizi geçirdi. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemil Ulupınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 78 yaşındaki Cemil Ulupınar evli ve 5 çocuk babasıydı. Cemil Ulupınar'ın cenazesi yarın öğle vakti Devrek Merkez Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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