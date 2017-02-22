AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü Derneğinin toplantısında kalp krizi geçiren AK Parti'li Savcı Sayan, hastanaye kaldırıldı. En yakın hastaneden sonra üniversite hastanesine sevk edildi. Gerekli tetkikler sonucunda anjio yapıldığı açıklandı.
Yoğun bakıma alınan Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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