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AK PARTİLİ SAVCI SAYAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

AK Partili Savcı Sayan, Erzurum'da katıldığı toplantı sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü Derneğinin toplantısında kalp krizi geçiren AK Parti'li Savcı Sayan, hastanaye kaldırıldı. En yakın hastaneden sonra üniversite hastanesine sevk edildi. Gerekli tetkikler sonucunda anjio yapıldığı açıklandı.
 
Yoğun bakıma alınan Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
 

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