AK Partili Tayyar'dan Akın Öztürk teklifi

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin itirafçı yapılmaları gerektiğini söyleyerek, "Dişli ve Öztürk o geceye dair özel bilgilere sahip. Bunların cezaevinde çok iyi korunması gerekir. Özel bilgilere sahip oldukları için suikast girişimi uğrayabilir ya da tehdit ve şantaj yoluyla gerçek bilgileri saklamaları sağlanabilir. Bu iki isim itirafçı yapılarak 15 Temmuz'un bilinmeyen ve gecenin karanlık bölümlerine ilişkin çoğu noktayı aydınlatabilirler" diye konuştu.
Milat Gazetesi'ne konuşan Tayyar, "Darbeci Mehmet Dişli ve Akın Öztürk'ün itirafçı yapılması halinde olası açıklamaları 15 Temmuz'a dair neleri değiştirir?" soruna cevap verdi.
AK Partili Tayyar, "Mutlaka itirafçı yapılmalılar. Bugün doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru, kahraman bildiklerimiz vatan haini, hain bildiklerimiz kahraman olabilir. 15 Temmuz'a dair bütün paradigmanın yeni itiraf ve açıklamalarla alt üst olabileceğini düşünüyorum." dedi.
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AK PARTİLİ TAYYAR'DAN AKIN ÖZTÜRK TEKLİFİ
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin itirafçı yapılmaları gerektiğini söyledi.
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin itirafçı yapılmaları gerektiğini söyleyerek, "Dişli ve Öztürk o geceye dair özel bilgilere sahip. Bunların cezaevinde çok iyi korunması gerekir. Özel bilgilere sahip oldukları için suikast girişimi uğrayabilir ya da tehdit ve şantaj yoluyla gerçek bilgileri saklamaları sağlanabilir. Bu iki isim itirafçı yapılarak 15 Temmuz'un bilinmeyen ve gecenin karanlık bölümlerine ilişkin çoğu noktayı aydınlatabilirler" diye konuştu.
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