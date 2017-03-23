Akar'ı Gülen ile görüştürmek isteyen generalle ilgili yeni detay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli general ve albaylara ilişkin yaptığı soruşturmada ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmayı yapan savcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Fethullah Gülen ile görüştürmek isteyen Tuğgeneral Hakan Evrim'in 14 Temmuz günü Diyarbakır'a geldiğini, burada hassas hedeflemeye yarayan ve terörle mücadele için kullanılan lazer pod cihazını kendi geldiği F-16 savaş uçağına takarak tekrar Ankara'ya döndüğünü söyledi. Savcı, cihazın büyük bir olasılıkla TBMM veya Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın vurulması sırasında kullanıldığını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır'da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 general ve 2 albaya yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Müstakim Türkyılmaz, hazırladığı iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verdi. İddianamede FETÖ/PDY terör örgütünün yapılanmasını anlatan savcı, dosyanın şüphelileri olan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın eylemlerini de açıkladı.

2 GENERALİN 1.5 SAATLİK SIR GÖRÜŞMESİ

Savcı Türkyılmaz hazırladığı iddianamede, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin darbe teşebbüsünden 3 gün önce,FETÖ/PDY terör örgütünün darbe planı çerçevesinde, aylık rutin planlamada olmamasına rağmen, aynı günlü "ivedi" kodlu yazıyla Dalaman Hava Üssüne karşılıklı hizmet uçuşu için talepte bulunduğunu belirtti. Deniz Kartepe'nin 12 Temmuz'da darbe teşebbüsü sırasında Diyarbakır'dan F-16 uçaklarını gasp eden pilotlardan Ahmet Özdemir ile birlikte Dalaman'a F-16 uçağıyla gittiğini belirten savcı, şüphelinin aynı soruşturmada tutuklu bulunan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli ile muhtemel darbe planı ile ilgili, 1.5 saat boyunca üs dışında baş başa görüştüğünü ve ifadesinde bu konudan bahsetmediğini söyledi. Kartepe'nin F-16'ları gasp eden pilotlardan Ahmet Özdemir ile 15 Temmuz günü saat 21.07 ile 21.59 arasında 4 kez telefonla görüştüğünü ifade eden savcı, bu saatlerde gaspedilen 6 adet F-16 savaş uçağının kalkış hazırlığında ya da pist başında bulunduğunu vurguladı.

UÇAĞINA DİYARBAKIR'DA LAZER CİHAZI TAKTIRMIŞ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı alıkonulduğu Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen ile görüştürmek isteyen Tuğgeneral Hakan Evrim'in 14 Temmuz günü, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'ne gelerek, Tuğgeneral Deniz Kartepe ile görüştüğünü belirten savcı, Kartepe'nin ifadesinde bu görüşmeden hiç bahsetmediğini ifade etti. Tuğgeneral Hakan Evrim'in Diyarbakır'da hassas hedeflemeye yarayan ve terörle mücadelede F-16 savaş uçaklarında kullanılan lazer pod cihazını kendi kullandığı F-16 savaş uçağına montelediğini kaydeden savcı Evrim'in daha sonra bu uçakla Ankara'ya döndüğünü belirtti. Lazer pod cihazının terörle mücadele kapsamında nokta atışı yapılabilmesi amacıyla kullanılan özel bir hedef belirleme cihazı olduğunu ifade eden savcı, cihazın büyük bir olasılıkla TBMM veya Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın vurulması sırasında kullanıldığını vurguladı. Savcı, şüpheli Kartepe'nin lazer pod cihazının götürülmesi olayını da ifadesinde anlatmadığını belirtti.

FETÖ'CÜ 700 RÜTBELİNİN İSMİNİ GENELKURMAY VE MİT'E VERDİM

İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini organize eden ve darbenin başarılı olması durumunda MİT Müsteşarlığı görevine getirilecek olan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Muğla'da alınan ifadesine de yer verildi. İfadesinde 2015 yılında 7 ay süreyle Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevine vekalet ettiğini belirten Sönmezateş, "Bu süreçte FETÖ/PDY içinde bulunduğunu düşündüğüm yaklaşık 700 rütbelinin isimlerini araştırma yapmak üzere Genelkurmay üzerinden MİT ve emniyete sorulmak üzere bizzat verdim. Oradaki isimlerle ve operasyon sonrasındaki isimleri karşılaştırdığımda darbe teşebbüsüyle ilgili isimleri geçen Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Sami Özata ve Deniz Kartepe gibi isimlerin tamamının benim göndermiş olduğum 700 kişilik liste içerisinde olduğunu hatırlıyorum"dedi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ GENERAL DÜĞÜNE CASA UÇAĞIYLA GİTMİŞ

Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin 15 Temmuz günü Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe gitmek için saat 15.00 sıralarında 8'inci Ana Jet Üssü 202'nci Nakliye Filosuna ait Casa tipi uçakla İstanbul'a hareket ettiğini belirten savcı, 18.30'da İstanbul'a indiği ve 19.30'da düğünün yapıldığı Deniz Moda Kulübü'ne ulaştığını ifade etti. Kartepe'nin ifadesinde vekilini arayarak Diyarbakır'dan kalkan uçakları engellemeye çalıştığını söylediğini belirten savcı, ancak HTS kayıtları ve uçak gasp eden pilotların ifadesinin kendisini yalanlar mahiyette olduğunu ifade etti.