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AKARYAKIT İSTASYONLARINA ASTRONOMİK CEZA

Akaryakıt istasyonlarına astronomik ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 6 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 99 bin 785 lira ceza verildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, farklı akaryakıt ürünlerinin karıştırılması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, istasyon otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyonunda jet yakıtı bulundurulması ve araçlara jet yakıtı ikmal edilmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, lisans alınmaksızın madeni yağ üretimi yapılması, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmaması, akaryakıt harici petrol ürününün ticari faaliyete konu edilmesi ve akaryakıt istasyonunda vaziyet planına aykırı tank bulundurulması gibi sebeplerle 6 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 99 bin 785 lira para cezası uygulandı.

AA
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