AKILLI TELEVİZYONDA CASUSLUK ŞOKU !

Akıllı televizyonda casusluk şoku !

Televizyon üreticisi Vizio, izleyicileri gizlice takip etmesi ve kayıt altına alması nedeniyle bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

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Önemli televizyon üreticileri arasında yer alan Vizio, yüksek bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Sebebi ise akıllı televizyonları izleyen kullanıcıların izleme alışkanlığını gizliden gizliye takip etmesi ve kayıt altına alması!

Özelikle geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkarılan yeni bir durum, kısa süre içerisinde Vizio’nun hedef haline gelmesine neden oldu. Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan davanın geçtiğimiz günlerde son duruşması yapılırken, duruşmada firmanın haksız uygulamaları nedeniyle ceza almasına karar verildi. Ceza tutarı ise 2.2 milyon dolar olarak belirlendi.

Ceza verilmesinin nedeni ise akıllı televizyonlardaki bilgilerin gizlice toplanması ve satılması. Bu konuda kullanıcılardan herhangi bir izin almayan ve gizli bir şekilde bu işlemleri yapan Vizio, bu nedenle ceza ödemek zorunda kaldı. Üstelik mahkeme tarafından verilen kararlarda bundan sonraki süreç içerisinde de hiçbir şekilde bilgi toplanması ve satılması söz konusu olmayacak.  

11 MİLYON CİHAZDAN BİLGİ TOPLANMIŞ

TechInside'ın haberine göre akıllı televizyonları ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Vizio, yıllardan beri sürdürdüğü bu çalışmalar ile birlikte önemli bir bilgi havuzu oluşturmuş. Televizyon kullanıcılarının cinsiyetinden medeni haline kadar her türlü detayı toplayarak geniş bir rapor hazırlayan Vizio’nun bu verileri ne için kullandığı ve kime sattığı tam bilinmiyor. Mahkemede yapılan çalışmalar ile ilgili bazı detaylar dile getirilirken, bilgi toplandığı belirtilen cihaz sayısının 11 milyon olduğu ifade edildi.

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