Akıncı'dan Cenevre öncesi kritik açıklama

2016'da Kıbrıs'ta çözüm yolunda verilmekte olan uğraşların her zamankinden daha yoğun yaşandığını belirten Akıncı, Cenevre'de 9-12 Ocak'ta yapılacak müzakerelerin kararının alındığını, bunun yoğun çabalar sonucu olduğunu ve özellikle Kıbrıs Türk tarafının yaptığı katkının kesinlikle küçümsenemeyeceğini söyledi.

Cenevre'de yapılacak toplantıda 12 Ocak'tan itibaren de 3 garantör ülkenin katılımıyla önemli toplantıların olacağını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

"Bu toplantılar nasıl sonuçlanır, bunu şimdiden bilecek durumda değiliz. İki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığı ile Cenevre'ye gidiyoruz. Eğer olumlu sonuçlar alabilirsek ortaya siyasal bir çerçeve çıkacaktır. Bu siyasal çerçevenin içini doldurmak gerekecek. Anayasaların hazırlanması, federal yasaların hazırlanması uygulanmaya yönelik bir çok ayrıntı kuşkusuz 2017 ilk yarısında yetiştirilmek için çaba alacaktır. Son kilometreler, en zor kilometrelerdir. Zor konular vardır, ilerlemeleri göz ardı etmeden zor konular olduğunun bilincindeyiz. Toprak, güvenlik, garantiler, yönetim ve güç paylaşımı ile ilgili dönüşümlü başkanlık, kararlara etkin katılım olayı hala daha çözüm bekleyen konulardır."

Akıncı, bunları Cenevre'de karara bağlayabildikleri takdirde geride kalan konuların yoğun bir çalışmayla bir kaç ayda Kıbrıs'ta da tamamlanabileceğine işaret ederek, "Cenevre'ye giderken Kıbrıs Türk tarafı olarak hep tutarlı davranıyoruz. 2017 yılı barış ve çözüm yılı yapılabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı olarak kendisinin gönül rahatlığıyla "evet" diyecekleri bir metin olmadığını belirten Akıncı, herkesin Cenevre görüşmesini beklemesi gerektiğini, oradan çıkacak sonuca göre hareket edilebileceğini, daha şimdiden karar verilecek bir metin olmadığını kaydetti.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden, Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.

Taraflar, 1 Aralık'ta aldıkları kararla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de 9 Ocak'ta bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.