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ALTINA OLAN İLGİ PATLADI

Altına olan ilgi patladı

Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı Abdygulov, her vatandaşın 100 gram altına sahip olması için çalıştıklarını söylerken İngiltere Kraliyet Darphanesi Başkanı "İngilizlerin talebi arttı. Altına erişimi kolaylaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

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Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdygulov, her vatandaşın 100 gram altına sahip olmasının en büyük hayali olduğunu söyledi.

Bloomberg'e konuşan Tolkunbek Abdygulov, merkez bankasının halka 140 kg altın satış yaptığını belirterek, "Altın uzun süre saklanabilir ve fiyat dalgalanmaları yaşansa da tasarruf değerini kaybetmez. Tasarruf olarak büyük baş hayvana yatırım yapan bazı vatandaşların tercihlerini altına yöneltmek istiyorum. Bu hayalimi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağım" dedi.

Altın, Kırgızistan ihracatından önemli paya sahip durumda. 6 milyon nüfuslu Kırgizistan'da her bir vatandaşın 100 gram altına sahip olması halinde toplam altın tasarrufu 600 tona ulaşacak.  Bu rakam ülkenin yıllık altın üretimin miktarının 30 katına eşit.

Altına olan ilgili sadece Kırgiztan'la sınırlı değil. İngiltere Kraliyet Darphanesi Başkanı Adam Lawrence, Donald Trump'ın ABD Başkanı olması ve yaptığı açıklamalar, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacak olmasının (Brexit) İngiltere vatandaşlarının da altına yönelmesine neden olduğunu söyledi.

Adam Lawrence, "Altın güvenli bir liman olarak görülüyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız vatandaşların altına olan erişimi kolaylaştırmak ve onların altına olan yatırımlarının önünü açmak" dedi.

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