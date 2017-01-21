ANKARA'DA BÜYÜK OPERASYON: 180 GÖZALTI KARARI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kriptolu programı Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında operasyon başlatıldı. Mahkeme kararı ile 48 ilde eş zamanlı aramalar yapılırken, şu ana kadar 12 kişi gözaltına alındı.