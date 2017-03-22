Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü

Başkent Ankara'da gece ortaya atılan yeni bir darbe girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, konuyla ilgili Twitter'dan, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

Başkent Ankara'da dün gece yarısından sonra sosyal medyada ortaya atılan yeni bir darbe girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. Twitter'da yayılan haberler üzerine ise bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Beştepe'ye giderek bölgede fotoğraf çekip nöbet beklediler.



'SAKİN OLUN'

AK Parti, İstanbul milletvekili Metin Külünk ise Twitter'dan açıklama yaparak durumun sakin olduğu bildirdi. Külünk mesajında, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

TATBİKAT YAPILMIŞ

Milliyet'in haberine göre; darbe girişimi iddiasının gizli bir tatbikat olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyeti'nin olası bir kalkışma halinde kritik kişi ve kurumların nasıl korunacağı, hangi polisin nerede görev yapacağı, havaalanı başta olmak üzere kritik bölgelerde alınacak önlemler konusunda gerçekleştirdiği gizli tatbikattan kaynaklandığı öğrenildi. Bu kapsamda belediyeden de araç desteği istendiği, belediyedeki hareketliliğin kaynağının da tatbikat olduğu ortaya çıktı.