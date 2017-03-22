  • ''Bu yaz bir kaosa hazır olun''
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü
  • Suriye sınırından keskin nişancı ateşi: 1 asker şehit
  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar

ANKARA'YI AYAĞA KALDIRAN DARBE İDDİASININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü

Ankara'da dün gece ortaya atılan darbe girişimi iddiasının tatbikat olduğu ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başkent Ankara'da gece ortaya atılan yeni bir darbe girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, konuyla ilgili Twitter'dan, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

Başkent Ankara'da dün gece yarısından sonra sosyal medyada ortaya atılan yeni bir darbe girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. Twitter'da yayılan haberler üzerine ise bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Beştepe'ye giderek bölgede fotoğraf çekip nöbet beklediler.

'SAKİN OLUN'
AK Parti, İstanbul milletvekili Metin Külünk ise Twitter'dan açıklama yaparak durumun sakin olduğu bildirdi. Külünk mesajında, "Sakin olun değerli Kardeşlerim. Her şey kontrol altında" diye yazdı.

TATBİKAT YAPILMIŞ

Milliyet'in haberine göre; darbe girişimi iddiasının gizli bir tatbikat olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyeti'nin olası bir kalkışma halinde kritik kişi ve kurumların nasıl korunacağı, hangi polisin nerede görev yapacağı, havaalanı başta olmak üzere kritik bölgelerde alınacak önlemler konusunda gerçekleştirdiği gizli tatbikattan kaynaklandığı öğrenildi. Bu kapsamda belediyeden de araç desteği istendiği, belediyedeki hareketliliğin kaynağının da tatbikat olduğu ortaya çıktı.

4123
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı
Çelik o programa katıldığına bin pişman olduÇelik o programa katıldığına bin pişman oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS