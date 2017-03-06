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ANNEANNESİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Anneannesini döverek öldürdü

İzmir'de 79 yaşındaki Makbule Ö, torunu tarafından dövülerek öldürüldü.

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İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 79 yaşındaki Makbule Ö., torunu 19 yaşındaki O.K.K tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede öldü. Ö.'ı merak edip hastaneye geldiğinde gözaltına alınan Konçak, öfke kontrolüyle ilgili tedavi gördüğünü söyledi.

Olay, Yurtsever Caddesi'nde cumartesi günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Babasının yurt dışında olması nedeniyle annesiyle birlikte, anneannesi Makbule Ö.'ın evinde kalan O.K.K, iddiaya göre ortada bir neden yokken yatağında uyuyan yaşlı kadına saldırdı. Araya giren annesinin engelleyemediği O.K.K, yatağında uyuyan anneannesine defalarca vurdu. Konçak evden kaçarken, saldırıya uğrayan Makbule Ö., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule Ö. kurtarılamadı.

MERAK EDİP HASTANEYE GİTTİ, YAKALANDI

Soruşturma başlatan polisi ankatil zanlısı olarak aramaya başladığı O.K.K, anneannesinin durumunu merak edip, hastaneye geldi. Bu sırada hastanede bulunan polis ekibi, Konçak'ı yakaladı. İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen O.K.K'ın, öfke kontrolü sorunu olduğunu, bununla ilgili tedavi gördüğünü, gece de öfkesine hakim olamayıp saldırdığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K.K, tutuklandı.

DHA
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