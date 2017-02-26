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ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM

Antalya'da korkutan deprem

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Korkuteli'nin Büyükköy Mahallesi yakınları olan deprem saat 14.22'de meydana geldi. Yerin 8.7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre her hangi bir hasar oluşmadı.

Dün gece Hatay'ın Erzin İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

DHA
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