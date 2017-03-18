SON DAKİKAHAVALİMANINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI !
  • İzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalı
  • Trafik ışıklarında yeni düzenleme
  • AK Parti'nin anketi: Hayırcı AK Partililerin oranı belli oldu
  • Sosyal medyada bombalı eylem alarmı !
  • ''Eli silah tutan Suriyelileri, Suriye'ye göndereceğiz''

ARİF V 216'NİN FRAGMANI YAYINLANDI

Arif V 216'nin fragmanı yayınlandı

Cem Yılmaz, 2018 yılında yayına girecek olan 'Arif V 216' filminin fragmanını ilk kez paylaştı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cem Yılmaz merakla beklenen Arif V 216 filminden ilk tanıtımı 140 saniye olarak paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz, yeni filminin fragmanını ilk kez görücüye çıkarttı. Merakla beklenen ‘Arif V 216’ filmiyle ilgili daha önce de film afişini paylaşan Cem Yılmaz son filminin 2018 yılında yayına gireceğini açıkladı.

GORA ve AROG filmlerinin devamı olan ‘Arif V 216’nın fragmanı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından izlendi.

421
-
FETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktıFETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktı
Askerde PKK propagandası !Askerde PKK propagandası !
Aşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işiniAşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işini
MHP'li Atila Kaya'dan şok sözlerMHP'li Atila Kaya'dan şok sözler
Bilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirlediBilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirledi
Neçirvan Barzani'den olay sözlerNeçirvan Barzani'den olay sözler
Deniz Baykal peygamber açıklamasını böyle savunduDeniz Baykal peygamber açıklamasını böyle savundu
İçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelimİçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelim
Papaza cinsel istismar davası !Papaza cinsel istismar davası !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS