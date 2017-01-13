ASKERİ HAVALİMANINDA PATLAMA

Askeri havalimanında patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da askeri havalimanında büyük bir patlama meydana geldi.

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Suriye’nin başkenti Şam’da Mezzeh askeri havalimanında meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişi öldü. Havalimanına ambulanslar sevk edildi

Suriye kaynakları meydana gelen patlamalarının nedeninin İsrail tarafından atılan roketler olduğunu duyurdu.

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