Askeri havalimanında patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da Mezzeh askeri havalimanında meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişi öldü. Havalimanına ambulanslar sevk edildi
Suriye kaynakları meydana gelen patlamalarının nedeninin İsrail tarafından atılan roketler olduğunu duyurdu.
Suriye’nin başkenti Şam’da askeri havalimanında büyük bir patlama meydana geldi.
Suriye’nin başkenti Şam’da Mezzeh askeri havalimanında meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişi öldü. Havalimanına ambulanslar sevk edildi
Suriye kaynakları meydana gelen patlamalarının nedeninin İsrail tarafından atılan roketler olduğunu duyurdu.