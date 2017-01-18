ATİLLA TAŞ HAKKINDA ŞOK CEZA TALEBİ

Atilla Taş hakkında şok ceza talebi

Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında Atilla Taş ve Said Sefa gibi isimlerin de bulunduğu 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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Cumhuriyet Savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan 196 sayfalık iddianamede, Said Sefa’nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. 
İddianamede 25’i tutuklu diğer 28 kişi Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız‘ın ise “silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

İHA
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