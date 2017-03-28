Bakanlık'tan Kürt yönetimi bayrağı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’e Kürt yönetimi bayrağı asılmasının doğru bulunmadığını ve endişeyle karşılandığını belirtti.

Dışişleri, Kerkük'e Kürt yönetimi bayrağının asılmasının Irak anayasasına aykırı olduğu da vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kerkük Vilayet Meclisi’nde bugün (28 Mart) gerçekleştirilen oylamada, IKBY bayrağının vilayetteki tüm resmi dairelerde Irak bayrağıyla birlikte asılmasına ilişkin kararın kabul edilmesini doğru bulmuyor ve endişeyle karşılıyoruz.

Vilayet Meclisi’nin Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettikleri oylamada alınan kararı doğrudan Kerkük’ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz.



Farklı kimliklere mensup Irak vatandaşlarının ortak varlığı olan Kerkük’ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını da olumsuz etkileyecektir.



Irak’ın geçmekte olduğu kritik süreçte ilgili tüm tarafların sağduyu, sorumluluk ve itidal içinde hareket etmesi gerekmektedir.