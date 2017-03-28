Balık kancasına ayakkabısı takılınca bulundu

Edirne'de, tarihi Uzunköprü'den Ergene Nehri'ne atlayarak intihar eden 16 yaşındaki lise öğrencisinin cansız bedeni, balıkçıların kancalarına ayakkabısının takılması sonucu 6 gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay 23 Mart 2017 tarihinde saat 13.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesine adını veren tarihi taş köprü üzerinde meydana geldi. Uzunköprü Hüseyin Çorum Sağlık Meslek Lisesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Ö.İ. adlı genç kız, görgü tanıklarının ifadelerine göre, tarihi taş köprü üzerinde yürüyemeye başladı. Genç kız, köprünün altında Ergene Nehri'nin aktığı bölümüne geldiğinde, iddiaya göre bazı vatandaşların kendisine engel olma çabalarına rağmen taş köprünün korkuluklarına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı.

Ayakkabısına balıkçı kancası takıldı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde tarihi köprüye çıkarak Ergene Nehrine atlayıp intihar eden lise öğrencisi Ö. İ.'nin cansız bedeni 6 gün sonra bulundu. Ergene Nehri'ndeki aşırı kimyasal kirlilik nedeniyle su altında arama yapamayan dalgıç polislere, bölge balıkçıları da arama çalışmalarında gönüllü olarak katılmıştı. Çiftlikköy Köprüsü mevkiinde bulunan su pompaları yakınlarında arama çalışmaları yapan balıkçıların su yüzeyinde ayakkabı fark etmesi üzerine, nehirde kanca ile arama yapıldığı öğrenildi. Genç kızını cesedi, balıkçı kancalarının ayakkabısına takılmasıyla 6 gün sonra bulundu.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

AFAD ekipleri ve balıkçılar tarafından yüzeye çıkartılan liseli kızın cansız bedenini gören ailesi ve yakınları sinir krizi geçirerek, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen bölge savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"Tabutuma hemşire üniforması koyun"

Genç kızın intihar etmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı. Genç kız mektubunda, "Anne Seni Çok seviyorum. Benim hep hemşire olmamı istemiştin ama kısmet değilmiş. Tabutumun üstüne hemşire üniformamı koyun ölümümden kimse sorumlu değildir" yazdığı öğrenildi.

Aynı köprüde ikinci lise öğrencisi vakası

Geçtiğimiz yıl şubat ayında yine lise öğrencisi 17 yaşındaki D.T. isimli genç de tarihi taş köprüden Ergene Nehri'ne atlamıştı. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler ise Ergene Nehri'ndeki siyanür seviyesi ve kanserojen diğer maddelerin yoğunluğu nedeniyle su altında arama çalışması yapamamış, arama kurtarma çalışmaları su üzerinde sadece bot ve balıkçı tekneleri ile gerçekleşmişti. Gencin cansız bedenine ise 18 gün sonra ulaşılabilmişti.