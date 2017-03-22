Banu Alkan, Lerzan Mutlu'yu fena bozdu

Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' prgramının dünkü bölümüne, sunucu Lerzan Mutlu ile Banu Alkan arasındaki gerginlik damgasını vurdu.

Işıktan rahatsız olduğu gerekçesiyle yer değiştirmek isteyen Alkan, Mutlu'nun "Işık her yerde aynı" yanıtına sinirlenerek, "Lerzancığım senin ağzın Türkiye çapında laf yapıyor olabilir ama ben dünya çapındayım. Sen benimle baş edemezsin. Senin güzelliğin benimkinin yanından geçmez" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ile yaşadığı gerginliği bugünkü canlı yayında anlatan Lerzan Mutlu, "Banu Hanım gelirken 'Hoşgeldiniz starım' dedim. Bana 'mahalle ağzıyla konuşma' şeklinde karşılık verdi. Banu Hanım, Şule'ye (Zeybek) döndü. Bu olacak şey mi? Bir programa geliyorsun ve sunucunun yüzüne bakmıyorsun" dedi.

Bu açıklamaların ardından programa telefonla bağlanan Banu Alkan, "Ben Türkiye'de 30 yıldır zirvedeyim. Bu kadın 30 yıldır zirvedeyse gerçekten çok akıllı demektir. Arkamı dönüp oturmam farkında olmadan yaptığım bir şey. Ayrıca bakmak zorunda da değilim. Geçmişten Lerzan Mutlu'ya olan kırgınlığım var. Seyirci sizi de biliyor beni de biliyor" şeklinde konuştu.