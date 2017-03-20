Başbakan engelli vatandaşın yüzünü güldürdü

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir ziyareti sırasında kendinden tekerlekli sandalye isteyen vatandaşın isteğini geri çevirmedi.

16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için geçtiğimiz haftalarda Nevşehir'de mitinge gelen Başbakan Binali Yıldırım'dan tekerlekli sandalye isteyen Murat Doğan isimli vatandaşın isteğini yerine getirildi.

Satın alınan akülü tekerlekli araba AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver aracılığı ile Nevşehir merkez Cevher Dudayev Mahallesi'nde oturan Murat Doğan'a teslim edildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz ve Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar'ında hazır bulunduğu teslim töreninde mutluluğunu dile getiren Murat Doğan, Başbakan Binali Yıldırım'a ve Nevşehir teşkilatına teşekkür etti.