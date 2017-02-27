Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Programda yer almaması nedeniyle görüşme sürpriz olarak nitelendirildi.

Görüşme, hafta sonu Hürriyet gazetesinde yer alan ''Karargah rahatsız'' başlıklı haber sonrasına denk geldi.

Yapılan yorumlar, görüşmenin ana gündem maddesinin bu konu olduğu yönünde.

Söz konusu haberde, başlıklar halinde herhangi bir kaynak belirtilmeden Genelkurmay'ın eleştirilere verdiği yanıtlar ''Karargah rahatsız'' başlığı ile verilmişti.

Haber, sosyal medya ve yazılı basında tartışma başlatarak Genelkurmay'ın geçmişte olduğu gibi mevcut siyasi gündem üzerine mesajı olarak yorumlanırken, bazı değerlendirmelerde de bu tür yorumların gerçeği yansıtmadığı; haberin Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay Karargahı'na yönelik bir dizi eleştiriye toplu yanıt niteliği taşıdığı savunulmuştu.