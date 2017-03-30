BAŞBAKAN YILDIRIM, ABD'Lİ BAKAN TİLLERSON'U KABUL ETTİ

Başbakan Yıldırım, ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti

Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştü. Kritik görüşmeyle ilgili Başbakanlık'tan açıklama geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Başbakan Yıldırım'ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Wayne Tillerson’ı kabulünde DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alındı.

FETÖ’yle mücadele ve elebaşı Gülen’in iadesine ilişkin atılması beklenen adımların gündeme geldiği görüşmede iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamayla görüşme hakkında bilgi verildi: "Kabulde, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınmış, FETÖ'yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşülmüş, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur."

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BAKAN ÇAVUŞOĞU EŞLİK ETTİ

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da yer aldı.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Tillerson, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

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