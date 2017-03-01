Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsun

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması mitingleri kapsamında Amasya'da vatandaşlara hitap etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'sandığa gidin ve onurunuzla oy verin' çağrısına sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Yani 'evet' dersek şerefimiz onurumuz gidecekmiş. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım 'evet' de der 'hayır' da der. Ne karar verirse versin onurludur" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Anadolu'dayız. Buradaki ilk durağımız Amasya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken Amasya'ya geldi ve Amasya'da istiklal mücadelesinin toplantısını yaptı. Amasya Genelgesi'ni burada bütün dünyaya ilan etti.



16 Nisan'da yapılacak referandumun temelini Amasya'da atıyoruz. 16 Nisan'da 'kararımız evet' diyoruz.





Bu anayasayı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor diyorlar. Biz anayasa değişikliğini Erdoğan için değil, her doğan için yapıyoruz. Mevcut sistemde şu anda milletvekillerini seçiyoruz ama hükümetin başında kim olacak seçmiyoruz. Meclis daha da güçleniyor. İki sandık var, geleceksiniz birinde Cumhurbaşkanı'nı seçeceksiniz, diğerlerinde de milletvekillerini seçeceksiniz.



"Türkiye seçimlerle zaman kaybetmeyecek"

Bu sistemin değişmesi lazım. Keyfi bir iş yapmıyoruz. Herkes işine bakacak. 'Cumhurbaşkanı Meclis'i feshediyor' diye yalan söylüyorlar, böyle bir şey yok. İki tarafta da 'seçime götürme' hakkı var. Seçimler aynı gün oluyor, Cumhurbaşkanı karar aldı Meclis de seçime gidiyor. Tersi durumda da aynısı söz konusu. Problemler çözülsün diye beraber uzlaşacaklar. Bu sistem sorunları çözmeyi öngörüyor. Türkiye, seçimlerle zaman kaybetmeyecek. Daha çok hizmet ve proje olacak.



"Kılıçdaroğlu istiyorsa gelsin"

Bu sistemde herkese yer var. Kılıçdaroğlu istiyorsa gelsin muavin olsun engel yok ona da yer var. Cumhurbaşkanı tek ama daha güçlü olan da millet. Milletten güçlü hiç kimse yok. Sandıklar geliyor, sandıkla gidiyor. Türkiye'de milli irade var.



Siz kimsiniz! Vatandaş size yetki mi ver? Onların kim olduğunu 27 Mayıs'ta 12 Mart'ta 12 Eylül'de 28 Şubat'ta 15 Temmuz'da gördük. Türkiye'de artık milletten güç almayanların tarihte yerinin olmadığını gördük.



Bahçeli'ye teşekkür

Bahçeli 'önce milletim, sonra partim' dedi. Buradan çok teşekkür ediyorum. Ülkücü kardeşlerime de Türkiye için gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum. Biz isterdik ki CHP de bu yolculukta yanımızda olsun."

Millet ne karar verirse versin onurludur

Biz isterdik ki CHP de bu yolculukta yanımızda olsun. Bunlar halka güvenmek yerine mahkemelere güvendiler. Türkiye'nin hayrına hiçbir adıma 'evet' dediklerini görmedik. Siz gördüyseniz söyleyin. Kılıçdaroğlu, 'gideceksiniz sandığa onurunuzla hayır diyeceksiniz' diyor. Yani 'evet' dersek şerefimiz onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım evet de der hayır da der. Ne karar verirse versin onurludur. Hayır diyenleri onurlu yapacaksın, demeyenleri aşağılayacaksın. Yazıklar olsun!"