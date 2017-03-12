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BAŞBAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA: EN AĞIR ŞEKİLDE CEVAP VERİLECEK

Başbakan'dan ilk açıklama: En ağır şekilde cevap verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, açıklama yaptı.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın yazılı açıklaması şu şekilde;

"16 Nisan halk oylaması bilgilendirme çalışması amacıyla Almanya’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan, buradaki çalışmalarının akabinde Hollanda’ya geçmiş ve orada bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu etmiştir. Ancak Hollanda polisi, Bakanımızın vatandaşlarımızla bir araya gelmesine izin vermemiş, böylece gün boyu kamuoyuna malum olan büyük bir diplomatik skandal ortaya çıkmıştır.

Bu durum tarafımızca en kuvvetli şekilde protesto edilmiş, Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Çeşitli düzeylerde yapılan diplomatik temaslara rağmen makul bir çözüm sağlanamamış olup, Bakanımız planladığı toplantıyı gerçekleştiremeyerek Hollanda’dan ayrılmak durumunda kalmıştır.

Her fırsatta demokrasiden, ifade özgürlüğünden, insan haklarından bahseden sözde Avrupalı dostlarımız, bu olay karşısında bir kez daha sınıfta kalmıştır.

Aziz milletimiz bilmelidir ki, Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir.

Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket etmelerini, tahriklere asla itibar etmemelerini istiyorum.

Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan’da sandıkta olmalıdır.

Bu ve buna benzer olaylar, bizim millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, gerçek dost ve düşmanlarımızı yakından tanımaya vesile olacaktır.

Siyasi parti başkanlarına yaşanan bu krizde göstermiş oldukları milli duruştan dolayı Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak teşekkür ediyorum."

BAŞBAKAN: HOLLANDA BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM
Başbakan Binali Yıldırım, yazılı açıklaması dışında 24 TV yayınına da telefonla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda'nın hiçbir diplomasi ve nezaket kuralına uymadığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti olarak tabii biz buna gereken karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yıldırım, "Onların herhangi bir şekilde tahriklere kapılmasın istemiyoruz. Herkes evine çekilsin. Şimdilik bu kadar yeter. Hollanda’da bulunan bütün soydaşlarımıza da aynı şeklide sakin olmalarını, aklı selimle hareket etmelerin ve tahriklere prim vermemelerini istiyoruz. Hollanda hükümetinin bu baskıcı tutumuna verilebilcek en güzel cevap 16 Nisan’da halk oylamasının sonucu ile daha iyi anlaşılacaktır. Verecekleri cevabı sandıkta vermeleri daha anlamlı hale gelecektir" şeklinde konuştu.

Hollanda'nın iç siyaset sorunları yaşadığını vurgulayan Yıldırım, "Ayın 14’ünde yapılacak seçimler var. Bu seçimler dolayısıyla bugün yaşadığımız olay Hollanda’nın tamamen iç siyasetinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz ama şartlar ne olursa olsun hiçbir yönü ile bizim açımızdan kabul edilemez. Bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek" diye konuştu.

Hollanda'nın tutumu karşısında Türk vatandaşlarının duruşunu da değerlendiren Yıldırım, şunları söyledi;"Tabii bu milli duruş, milli duygu ülkemize dışarıdan yapılacak bir haksız muameleye, bir yanlışa karşı bütün fikir ayrılıklarımızı nasıl terk edip milli bir duruş birlik beraberlik içinde olduğumuzu gösteren en somut örnekti. Şuan için gerek Hollanda gerek Türkiye’deki vatandaşlarımızın maksadı hasıl oldu. Artık evlerine dönebilirler. Şu an için kriz çözülmüş durumda. Ancak tabii ki bunun sonuçları olacaktır. Gerekli karşılık en etkin şekilde verilecektir"

Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile telefonla görüştüğünü de sözlerine ekledi.

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