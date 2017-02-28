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BAŞBAKAN'DAN KOSGEB KREDİSİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Başbakan'dan KOSGEB kredisi için flaş açıklama

Başbakan Yıldırım, KOSGEB faizsiz kredilerinin bugünden itibaren verileceğini açıkladı.

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Başbakan Binali Yıldırım KOSGEB faizsiz kredi başvurularıyla ilgili "KOSGEB aracılığı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağlamaları halinde kredi vereceğimizi duyurmuştuk. Bu bağlamda başvuran 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık. KOSGEB şartları sağlayan bu kadar işletmeye kredi verecek. Kredi verme işlemi bugün başlıyor" dedi. Öte yandan on binlerce adayın merakla beklediği KOSGEB faizsiz kredi sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

KOSGEB gov.tr'den yapılan açıklamaya göre, Başabakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısının ardından sorgulama sayfasının aktif hale geçeceği bildirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, az önce grup toplantısında yaptığı açıklamada KOSGEB kredi için şunları söyledi:

"KOSGEB aracılığı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağalmaları halinde kredi vereceğimizi duyurmuştuk.

Bu bağlamda başvuran 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık. KOSGEB şartları sağlayan bu kadar işletmeye kredi verecek. Kredi verme işlemi bugün başlıyor.

Ödemeler işletmenin yıllık cirosuna 20 bin ile 50 bin arasında değişiyor. İlk yıl ödeme yok. Geri kalan 2 yılda faiz yok. Aldığın parayı ödüyorsun eşit taksitlerle.

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