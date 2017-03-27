Başkan Hazinedar, Smolka ile birlikte Beşiktaş'ta bisiklet turu attı

Bisiklet tutkunu Smolka, Erlangen Belediye Başkanı Florian Janic’ten, Beşiktaş Belediye Başkanı Av.Murat Hazinedar’a getirdiği mektubu da takdim etti.

Beşiktaş Belediyesinin kardeş şehirlerinden biri olan Almanya’nın Erlangen şehrinden 28 Mart 2013 tarihinde bisiklet ile yola çıkan Peter Smolka, 4 yıl süren yolculuğun ardından Beşiktaş’a geldi. Bugüne kadar bisikleti ile 52 ülke gezip 77 bin kilo metre yol yapan Peter Smolka, Beşiktaş’taki bisiklet sürüşünü ise Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ile birlikte yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ı makamında ziyaret eden Peter Smolka, Erlangen Belediye Başkanı Florian Janic’ten, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a getirdiği mektubu da takdim etti. Başkan Hazinedar da Erlangen Belediye Başkanı Florian Janic’e, yazdığı mektubu kendisine iletmek üzere Peter Smolka’ya verdi.

Türkiye’de bisiklet kullanmanın çok rahat ve keyifli olduğunu belirten Peter Smolka, “Yollar oldukça geniş. Özellikle bisiklet için yapılan yollarda çok rahat ettim. Yine emniyet şeridi de geniş olduğu için bisiklet sürerken hiç sıkıntı yaşamadım” dedi.

Yapılan ziyaretin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Peter Smolka ile birlikte Beşiktaş’ta mini bir bisiklet turuna çıktı. Hazinedar ve Smolka, Belediye’den Ortaköy’e kadar birlikte bisiklet sürdü. Smolka, Erlangen’in dünyadaki tüm kardeş şehirlerini ziyaret ettikten sonra toplamda 85.000 km yok kat edip 2017 sonbaharında tekrar Erlangen’de olmayı planlıyor. Smolka, bu süre içerisinde ise toplam 65 ülkeyi ziyaret etmiş olacak.

Peter Smolka’nın 4 yıl önce yola çıktığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Afrika’dan Amerika’ya, dünyayı gezerek geldi. 4 yıl önce bugün bu seyehate başlamış. Kendisi Almanya’nın güneyindeki Erlangen şehrindendir. Erlangen bizim kardeş şehrimiz. Kendisi 4 yıl önce Beşiktaş Belediye Başkanına yazılmış bir mektubu getirdi. Birlikte küçük bir tura çıktık. Bisiklete bindik. Yaptığı için çok önemli. 4 sene bisikleti ile bütün dünyayı gezmesi ve bunları dergilerde, internet ve bloglarda paylaşması çok öğretici oluyor. Benimde belediye başkanlığından sonra bisikletle değil ama tekne ile tura çıkma hayalim var. Ama bisikletle gerçekten daha maceralı oluyor. Kendisi çok güzel bir 4 yıl geçirmiş. Farklı insanların hatımıza kattıkları bizi böyle zenginleştiriyor. Bugün kendisi ile beraberiz. Mektubumuzu da kendisine verdik. Belediye başkanına bizim mesajlarımızı elden iletecek. Ben kendisini tebrik ediyorum” dedi.



